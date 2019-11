"Croyant en Jésus, deux aveugles sont guéris" (Mt 9, 37-31)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus était en route ;

deux aveugles le suivirent, en criant :

« Prends pitié de nous, fils de David ! »

Quand il fut entré dans la maison,

les aveugles s’approchèrent de lui,

et Jésus leur dit :

« Croyez-vous que je peux faire cela ? »

Ils lui répondirent :

« Oui, Seigneur. »

Alors il leur toucha les yeux, en disant :

« Que tout se passe pour vous selon votre foi ! »

Leurs yeux s’ouvrirent,

et Jésus leur dit avec fermeté :

« Attention ! que personne ne le sache ! »

Mais, une fois sortis,

ils parlèrent de lui dans toute la région.

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

Jésus rend la vue aux aveugles et, aussitôt après, Il leur demande de se taire et de ne pas en parler autour d’eux… Pourquoi cette attitude ?

D’un côté Jésus guérit et de l’autre, il ne faut pas que cela se sache…

En disant cela, qu’est-ce que Jésus veut nous dire aujourd’hui ?

Premier point, Jésus guérit.

Il a écouté la demande des aveugles et Il les exauce.

Dans les évangiles, il y a plusieurs guérisons d’aveugles et de bien d’autres maladies.

Jésus prend soin des personnes. Il guérit les malades. Il désire le bonheur pour chacun.

Et Il donne la vie en abondance.

Mais la vie corporelle n’est qu’un chemin pour une vie nouvelle. Les guérisons sont alors des signes qui, dans la foi, annoncent le Royaume de Dieu. Et cela est toujours un peu difficile à voir.

Deuxième point

C’est pourquoi Jésus souhaite que toute guérison corporelle soit accueillie comme un plus, comme une grâce qui ouvre sur un monde nouveau. La guérison des yeux pour entrer dans la vision de Dieu. La guérison physique pour entrer dans une vision de foi… apprendre à voir, percevoir l’invisible, voilà ce dont nous avons à témoigner.

Seigneur Jésus, Toi qui es la Lumière du monde et notre Lumière et notre Salut, tu

as guérit des yeux de chair. Accorde-nous, aujourd’hui un regard neuf, un regard renouvelé par la foi, qui nous permettra de discerner aujourd’hui les signes authentiques de ton Royaume.

En ce temps de préparation de Noël, guéris-nous, Seigneur, de nos aveuglements et augmente en nous la foi..