Vous savez, ce sont ces listes de racines, parfois appelées préfixes, à tort d’ailleurs, qu’on trouve en tête des dictionnaires. Et on dénichera alors « cryo » dans la liste, avec sa traduction ; quant à "sphère" on peut en deviner le sens puisqu’il est resté identique.

Cryo, en grec veut dire froid, et dans les colonnes mêmes de nos dictionnaires on trouve par exemple la cryoconservation, et on comprend qu’il s’agit de la conservation par le froid, en l’occurrence pour des tissus vivants, des organes, des gamètes, etc.

Il ne s’agit pas, on le devine, d’un simple froid comme celui d’un frigidaire ordinaire, mais d’une température très basse précisément calculée. Alors pour revenir au mot cryosphère c’est un terme qui désigne les différentes portions de la terre où l’eau est présente à l’état solide, donc gelée. Sur la sphère terrestre, il s’agit ainsi des banquises, des lacs et des rivières gelés, ou encore des régions couvertes de neige, sans oublier les glaciers, les sols gelés, et ce qu’on appelle les inlandsis. « Inlandsis », c’est d’ailleurs aussi un mot à expliquer : il est d’origine scandinave, et désigne les glaciers continentaux des régions polaires.

Alors qu’il s’agisse des neiges du Kilimandjaro, des glaciers de Suisse on peut certes trouver de la glace en différents endroits de la planète, mais l’essentiel reste l’Antarctique, un mot qui est très ancien, déjà attesté en 1338, et étymologiquement il signifie bien sûr opposé (anti) à l’Arctique, lui-même construit sur le grec arktos, ours, et du coup pôle nord. En fait, étymologiquement, l’ours du pôle nord constitue une sorte de grand pléonasme à l’origine. Par ailleurs, en latin, articus désigna la constellation de la Grande et Petite Ourse. En fait, pour en revenir à la cryosphère, elle est surveillée avec grande attention compte tenu de sa faible épaisseur aux pôles.

Eh bien oui on connaît l'épaisseur de cette cryosphère polaire : en Arctique, moins de quinze mètres d’épaisseur, ce qui est très mince. Et sa fonte entraînera irrémédiablement une hausse du niveau des mers. « Vedette d’une attraction » proposent les verbicrucistes pour « pôle ». Oui, mais là, c’est une vedette qui nous fait fondre au mauvais sens du terme !