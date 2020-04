On cuisine la tête dans les étoiles…

On commence par la cuisine, et pas n'importe laquelle, la cuisine méditerranéenne, rien n’empêche de faire voyager nos papilles. Les éditions Bonhomme de chemin, offrent sur leur site le Pdf du livre Recettes et découvertes autour de la Méditerranée. Lancez-vous donc dans des beghirs, les crêpes marocaines aux milles trous, ou alors dans tyropitakias, des chaussons au fromage grec voire dans un pain de Pâques qui nous vient toujours de Grèce. Les recettes sont simples avec des illustrations très sympa. Ce petit livre de cuisine, qui mêle alimentation, jeux et culture et donc à feuilleter depuis votre PC ou votre tablette. Bon courage et bon confinement à tous. On se retrouve dans 15 jours parce que lundi prochain moi je chercherai encore des œufs de Pâques.

Pour la lecture, je voulais vous signaler une belle initiative des éditions Gallimard Jeunesse avec la Biblimobile. Il s’agit d’histoire inédites et courtes destinées aux 8-12 ans surtout les sujets, qui ne parlent surtout pas de la situation actuelle. L’idée c’est de prendre une bouffée d’air frais et de rêver un peu. Vous pouvez vous abonner et recevoir un texte par semaine par mail. Et, justement, en parlant de s'évader, je vous propose les vidéos du CNES. On part même très loin puisqu’il s’agit de partir en vacances ou en confinement dans le système solaire avec l’aide du Centre national d’études spatiales.

On suit un couple qui cherche à choisir sa destination de vacances dans le système solaire et ils ont l’embarras du choix puisqu’il y a quand même 8 planètes à explorer sur 15 milliards de kilomètres. Ils commencent par le soleil qui est aussi incontournable que les pyramides d’Egypte mais qu’on a vu un peu partout… et puis le soleil c’est grand, pas sur de pouvoir faire le tour en 15 jours. La lune c’est sympa, il y a plein de mer mais elles sont toutes sans eaux… Ce n’est pas le top pour les vacances. Et puis ensuite il est question de faire un safari sur Mars ou un rallye sur les planètes telluriques. Je pense que Venus est tout indiqué pour les frileux vu qu’il y fait 460°. Les vidéos du CNES durent moins de 5 min, elles son hypers colorés et didactiques, c’est un super support pour commencer à découvrir les étoiles à partir de 5 ou 6 ans. Je vous conseille aussi le site spécial pour les jeunes du CNES avec pêle-mêle des jeux, des vidéos, des questions-réponses et des maquettes à monter soi-même. Une vraie mine d’or pour apprendre et comprendre l’astronomie et l’espace.