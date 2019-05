"D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne ..." (Lc 1, 39-56)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ces jours-là,

Marie se mit en route et se rendit avec empressement

vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.

Elle entra dans la maison de Zacharie

et salua Élisabeth.

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,

l’enfant tressaillit en elle.

Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,

et s’écria d’une voix forte :

« Tu es bénie entre toutes les femmes,

et le fruit de tes entrailles est béni.

D’où m’est-il donné

que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?

Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles,

l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.

Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles

qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

Marie dit alors :

« Mon âme exalte le Seigneur,

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble servante ;

désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;

Saint est son nom !

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge

sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,

il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,

il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,

renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur,

il se souvient de son amour

de la promesse faite à nos pères,

en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois,

puis elle s’en retourna chez elle.

Source : AELF



Méditation Pasteur Jean-Pierre Sternberger

À plusieurs reprises, Luc nous raconte un peu la même histoire, l'histoire d'un homme ou d'une femme à qui un messager de Dieu vient annoncer une nouvelle incroyable. Ainsi sont étonnés au fil de l'évangile Zacharie, le vieux prêtre, les bergers dans la nuit de la nativité et plus tard les voyageurs sur la route d'Emmaüs. Chacun d'entre eux reçoit un signe : Zacharie est muet, les bergers trouvent un bébé dans la mangeoire d'une étable, le pain sera partagé aux endeuillés d'Emmaüs.

Le messager de Dieu a aussi parlé à Marie. Je ne sais pas si elle était plus croyante qu'un autre, plus croyante que Zacharie par exemple. Mais toujours est-il qu'à elle aussi un signe est donné. Un signe pas une preuve. Un signe à décrypter, à comprendre, à interpréter. À Marie la grossesse d'Élisabeth servira de signe.

Mais si j'entends bien ce qu'elle chante, Marie, je crois que plus qu'un autre, elle a compris ce qui se passe dans ce commencement d'évangile, un commencement qui prend la suite des histoires de Sara, de Rébecca, de Rachel, de la femme de Manoah, de celle d'Elkana qu'on appelait Anne, la suite des histoires un temps stériles de ces mères de patriarches, de juge et de prophète, de ces témoins au féminin de l'action de Dieu dans l'histoire humaine.

Et je comprend qui est le dieu qu'elle chante alors.

C'est toi, le Dieu des naissances et des renaissances. Sois donc béni en ce jour.

Amen