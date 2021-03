Dans une enquête, France Assos Santé pointe la pénurie de médicaments dans les Pays de la Loire

La pénurie de médicaments, une difficulté rencontrée par la plupart des pharmaciens des Pays de la Loire...

C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par France Assos Santé, une union d'associations de patients et d'usagers du système de santé.

Selon les 200 pharmaciens et médecins interrogés, 40% d'entre eux connaissent au moins une fois par semaine une pénurie de médicaments.

France Assos Santé demande la mise en place d'un stock de sécurité et une gestion régionalisée.

Sa coordinatrice régionale, Amandine Allaire, est interrogée par Antony Torzec.