Darty réinvente le contrat de confiance

En 1973, vous n’étiez pas encore née, Bernard Darty a révolutionné la distribution de produits électroménagers en proposant son « contrat de confiance » . Un contrat qui promet le « meilleur prix, meilleur choix, meilleur service » signé par tous ses salariés, et qui se manifeste concrètement par sa célèbre camionnette jaune, à l'avant bleu.

Et aujourd'hui, il le réinvente, face à la percée d’Amazon, le géant mondial du commerce électronique, qui bouleverse le monde de la distribution, Darty continue à jouer la proximité à l’égard du client. Le but est de séduire des consommateurs de plus en plus sensibles à la lutte contre le gaspillage et soucieux d’échapper à l’obsolescence programmée de ses appareils ménagers. Dans environ 80% des cas, les rachats interviennent à la suite d’une panne.



Ce qui signifie concrètement qu’à partir de demain, vous aurez la possibilité de souscrire à un abonnement de réparation longue durée. Baptisé «Darty MAX», il concerne les gros appareils électroménagers du type lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs, etc.

Pour 9,99 € par mois, les réparations seront gratuites pendant toute la durée de disponibilité des pièces détachées chez les fabricants. Actuellement, tous assurent au moins sept ans, pour une durée de vie moyenne de 8 ans pour ce type d’appareil. Mais cela peut aller parfois jusqu'à quinze ans. Depuis 2014, Darty fait figurer la durée de disponibilité de ces pièces sur les fiches produit.

L'abonnement couvre tous les appareils du foyer y compris ceux qui n'auraient pas été achetés chez Darty, en échange de frais d'enregistrement de 59 €. Si la réparation échouait, un remboursement par carte d'achat est prévu pour les articles achetés chez Darty.

Darty seul dans cette bataille pour la durabilité des produits ?

Non. Il précède la mise en place de la loi sur l’économie circulaire, actuellement discutée au parlement. Elle prévoit notamment que dès le 1er janvier 2021, dans un peu plus d’un an, le producteur et le vendeur d’équipements électriques, électroniques et d’ameublement devront donner au consommateur une « information complète et fiable » sur la disponibilité des pièces détachées. Et le réparateur aura obligation de proposer au client des pièces détachées issues de l’économie circulaire (par exemple issue du recyclage).

Par ailleurs, un « indice de réparabilité » avec une note de 1 à 10, sur le modèle des étiquettes énergie, devra être affiché. Pour l’instant, seulement 40% des pannes de produits électriques ou électroniques donnent lieu à une réparation. Le projet de loi vise à passer à 60% dans les cinq ans.