David Rosenfarb : La mesure de la qualité de l'air évolue en Lorraine

Un indice de qualité de l'air, plus précis et plus complet. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur dès le 1er janvier 2021. David Rosenfarb, responsable de la communication pour ATMO Grand Est, fait un point sur ce nouvel indice de la qualité de l'air et parle de la situation en Lorraine.

Les Associations agréées de surveillance calculent et publient chaque jour un indice de la qualité de l’air appelé indice ATMO. A partir du 1er janvier, cet indice évolue. Il alignera ses seuils sur ceux de l’indice européen. Il sera dorénavant calculé sur tout le territoire français, et plus seulement sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants, comme c’est le cas actuellement. Evolution notable : ce nouvel indice prendra en compte dans ses mesures le polluant PM2,5 qui présente un fort impact sanitaire.