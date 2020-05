De l’actu, de la philo et de la science pour les enfants

On commence avec le magazine des éditions Milan : 1 jour 1 actu, un magazine actuellement disponible gratuitement en ligne et qui revient sur la fin du confinement et sur le monde d’après. Pour les non-lecteurs, il existe une version podcast même si le journal est conseillé pour les enfants de 8 à 12 ans.

On reste dans le podcast avec la version confinée du podcast quotidien d’Astrapi "Salut l'info !", qui s’appelle Tous à la maison. Dans le numéro 29 il y a plein de conseils de lectures dont Ariol et Tintin, c’est bien pratique quand on a déjà fini ses livres favoris. C’est toujours bien d’entendre des voix d’autres enfants. Il y a aussi des idées pour se défouler en jouant à une version confinée du tir à la corde avec ses parents. Sur support vidéo, les vidéos de Lumni : un jour une question sont passionnantes. On y parle pêle-mêle de la situation des sans-abri pendant la pandémie, de l’OMS ou du recyclage.

Pour prendre de la hauteur face à l’actu un peu anxiogène je vous propose de vous mettre à la philo. On peut faire ça en écoutant et en suivant les thèmes de débats que propose Brigitte Labbé que vous et vos enfants connaissez peut-être parce qu’elle écrit dans la collection Les Goûters Philo. Elle propose sur Youtube sa Question Philo. Elle nous place dans un contexte souvent via une petite histoire et ensuite vient la proposition du débat familiale soit sous forme de procès de Robin des bois : Brigand ou héros ? Soit sous la forme d’un sondage qui permet de réfléchir entre autres au poids du regard des autres, à la question du bien et du mal... Voilà de quoi animer a minima un dîner ou un déjeuner familial.

Et enfin une dernière proposition qui n’est pas vraiment une activité mais c’est scientifique et très, très drôle. Il s’agit du spectacle de Max Bird : "L'encyclo-spectacle", qui est disponible sur Okoo. Ce one-man-show hilarant et instructif va à tous les coups séduire vos enfants à partir de huit ans, mais je vous promets que vous aussi, vous allez rire devant la chanson de l’évolution ou devant les déboires amoureux des iguanes ! Et apprendre que les dinosaures sont toujours parmi nous... Ce qui est très pratique c’est qu’il existe sur l’appli une division du spectacle en sketch ce qui vous permet de répartir la vision du spectacle sur la semaine par exemple.

Et comme je ne peux pas m’empêcher de rajouter une toute petite activité à teneur médiévale, je vous conseille de faire un petit tour par le site du musée de Cluny, qui propose de colorer du bout de votre souris la tapisserie de la dame à la licorne, des vitraux ou des traités de combats.