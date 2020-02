Ca porte le drôle de nom de Baam ! De l’art dans les épinards, c’est disponible sur le site de France TV jusqu’au 20 mars. La première saison de 9 épisodes est en ligne. Ce programme court s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans.

Qu’est ce qu’on voit dans Baam ?

Déjà on voit tout sorte d’œuvres modernes et contemporaines, de la peinture romantique avec "Le voyageur observant une mer de nuages" de Caspar David Friedrich aux surréalistes avec "La persistance de la Mémoire" de Salvador Dali, mais si vous voyez bien, les montres molles. Il y a aussi un épisode consacré à Munch, à Frida Kalho ou à Roy Lichenstein.

Comment ça se passe un épisode de Baam ?

D’abord on ne voit pas l’œuvre mais la réaction des enfants face à lui, ils décrivent le tableau ce qui les marques, ce qui les choquent, l’histoire qu’ils inventent autour. C’est une parole hyper fraiche qui permet de plonger dans le tableau sans pré-conçu d’histoire de l’art. Une petite fille imagine surfer sur la vague d’Hokusai et un garçon imagine le voyageur observant une mer de nuage va sauter dans le vide.

Ensuite une voix off explique le tableau, la vie du peintre en utilisant des codes très actuelles, on swipe du doigt d’un tableau à l’autre, on zoom sur les détails comme on le ferait sur un téléphone. Des parallèles sont faits entre la pop culture, les super-héros, les jeux vidéo et l’art classique. Savez vous que l’imagerie que nous connaissons tous du pouce levé ou du pouce baissé pour laisser vivre ou faire mourir un gladiateur n’est pas du tout historique mais elle provient d’un tableau de Jean-Leon Gérome ? Ou alors que la vague d’Hokusai est utilisé pour l’emoji éponyme ?

Qu’est ce qu’on apprend d’autres dans Baam

Plein de choses ! Entre autres que Salvador Dali a créé les fameuses montres molles en regardant un camembert s’étaler dans une assiette. En moins de 5 min Baam ! fait le tour d’une œuvre et la replace dans la culture contemporaine.

Cette série est ultra chouette, vivante, ultra pédagogique et surtout espiègle. Exposer les enfants à l'art constitue un excellent moyen de déployer leur curiosité, leur créativité et leur sensibilité. Développer — en plus de leur culture — leur esprit critique et contribuer à leur éducation à l'image. Néanmoins c’est regrettable que ne soit pas encore traiter des œuvres médiévales et antique et que la série ne s’attache qu’à des chefs d’œuvres très connus. Baam, c’est d’art d’art ! pour les mômes et ça donne envie d’aller les voir en vrai les œuvres.