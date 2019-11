"De la maison de Dieu, vous avez fait une caverne de bandits" Lc 19, 45-48

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

entré dans le Temple,

Jésus se mit à en expulser les vendeurs.

Il leur déclarait :

« Il est écrit :

Ma maison sera une maison de prière.

Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. »

Et il était chaque jour dans le Temple pour enseigner.

Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables,

cherchaient à le faire mourir,

mais ils ne trouvaient pas ce qu’ils pourraient faire ;

en effet, le peuple tout entier,

suspendu à ses lèvres, l’écoutait.

Source : AELF