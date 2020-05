"De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie..." (Jn 20, 19-23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

C’était après la mort de Jésus ;

le soir venu, en ce premier jour de la semaine,

alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples

étaient verrouillées par crainte des Juifs,

Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.

Il leur dit :

« La paix soit avec vous ! »

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.

Les disciples furent remplis de joie

en voyant le Seigneur.

Jésus leur dit de nouveau :

« La paix soit avec vous !

De même que le Père m’a envoyé,

moi aussi, je vous envoie. »

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux

et il leur dit :

« Recevez l’Esprit Saint.

À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;

à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »



Source : AELF

Méditation Pasteur Corinne Charriau

Avec ce récit de l’évangile de Jean, nous sommes le soir de Pâques, et c’est déjà Pentecôte. En effet, Jésus souffle sur ses disciples et leur dit « Recevez l’Esprit saint ». Les disciples étaient alors réunis dans une maison, ils avaient peur et avaient fermé les portes à clefs. Jésus s’était présenté au milieu d’eux.



Jésus n’est pas là une sorte de passe-muraille ! Il est celui qui, ressuscité, peut rejoindre ses disciples dans leur enfermement. Pour nous aussi, Jésus, ressuscité, peut nous rejoindre dans nos repliements et nos craintes.



Nous pouvons le croire car il l’a promis, il a promis à ses disciples le don de l’esprit saint. Il a promis sa présence spirituelle à leurs côtés, et aujourd’hui nous pouvons entendre cette promesse également pour nous qui nous mettons à la suite du Christ.



A Pentecôte, nous célébrons le don de l’Esprit Saint. L’esprit témoigne du Christ ressuscité, il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous l’avons entendu dans l’évangile de ce jour, Jésus envoie ses disciples en mission et souffle sur eux pour qu’ils reçoivent l’Esprit Saint. Ainsi, la mission va de pair avec le don de l’Esprit saint. Nous ne sommes pas seuls, l’Esprit saint peut nous inspirer pour témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour poser des mots sur notre foi afin de témoigner du ressuscité.



Et j’aimerai aussi relever dans l’évangile du jour, le fait que lorsque Jésus se présente au milieu de ses disciples, il leur dit aussi « La paix soit avec vous ». Dans l’Evangile de Jean, quand Jésus dit cela, il parle de sa paix à lui, sujet qu’il avait déjà abordé avec ses disciples. Nous savons oh combien la paix nous est précieuse dans le monde, dans nos relations et en nous-mêmes. Sa paix à Lui peut venir déraciner la peur, apaiser les chagrins, venir dans nos vies avec le pardon que Dieu donne.



« La paix soit avec vous » leur dit Jésus. Oui, que sa paix soit avec vous dans les hauts et les bas de vos itinéraires personnels. Que sa paix soit avec vous et vous porte pour œuvrer en faveur de la paix là où vous vivez. Que sa paix soit avec vous lorsque vous partagez votre foi, encouragés par l’Esprit saint. Belle journée de Pentecôte à chacune et chacun de vous !