Début d'année sous le signe des partiels pour les étudiants lyonnais...

Pour la plupart, nouvelle année rime avec bonnes résolutions, sport, projets de vies... Et pour d'autres, début d'année égale partiel ! Deuxième session d'examen en distanciel dans les universités de France, et donc à Lyon. Une deuxième session, après celle de mai dernier. Des examens particuliers, derrière un ordinateur pour la plupart. Alors on a voulu savoir comment se portait les étudiants pendant cette période qui peut s'avérer crucial pour la suite de leur vie. Carla Goncalves est étudiante à Lyon, mais également membre du pôle représentation de l'association étudiante Gaelis. Elle est notre invité ce matin...