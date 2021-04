Déchets sur les bords des routes : un combat quotidien pour les Départements

Gérer les déchets en bords de routes demande au Département de Meurthe-et-Moselle un investissement quotidien sur le plan humain et financier. Suite aux incivilités en croissance constante, le Département multiplie les actions de nettoyage et de sensibilisation, afin de réduire le nombre de déchets en bords de route. On en parle avec André Corzani. Il est vice-président du conseil départemental délégué aux infrastructures.