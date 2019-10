DECLICS : un défi pour faire des économies d'énergie en équipe

Créé en 2008, le défi « Familles à énergie positive » propose aux familles de se mobiliser afin de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre, et réduire les factures d’énergie. Plus de 45 000 familles françaises y ont participé. Cette année, le défi change de nom. Il s’appelle désormais DECLICS, pour défis citoyens locaux d’implication pour le climat et la sobriété. Mais le principe reste le même. Pour en savoir plus, Fanny Brevet reçoit Jean-Paul Nallet, conseiller à l’Espace Ingo Energie de la Vendée, et Marion, Yonnaise qui a participé au défi l’an dernier.