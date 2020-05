Déconfinement : comme un air de Clown

Nous pouvons commencer notre déconfinement, aller se balader sans se

faire gronder, sans autorisation... ça fait du bien !

En chantonnant « Je m’baladais sur l’avenue le cœur ouvert à l’inconnu... »... joie des retrouvailles,

prudemment bien sûr... mais joie !

Joie en ce jour du 14 mai de rejoindre l’appel du « Haut comité pour la fraternité humaine » relayé

par le pape François, le Patriarche de Constantinople, le secrétaire de l’ONU, avec nos amis Juifs et

Musulmans. Oui, joie ensemble d’une Foi en une fraternité universelle possible...

Joie de cet appel d’associations chrétiennes et mouvements d’Eglise très divers qui dans la revue

« Famille Chrétienne » de cette semaine nous invitent à sortir, nous poussent à sortir, pour être avec

les plus fragiles, les plus précaires... nous sommes attendu sur ces brèches. Oui, joie de ces élans...

Allez lire cet appel...

Mais triste avec celles et ceux d’Amérique, d’Océanie, d’Europe, d’Afrique, d’Asie qui ne sont pas encore dans le

déconfinement, qui vivent durement en ce moment la pandémie... pleurs et solidarité avec eux...

Pleurs et solidarité avec celles et ceux de nos régions de France et des territoires d’outre-mer qui

plongent dans le chômage et les galères, qui vont passer du vivre au survivre. Oui, pleurs et solidarité

avec eux.

Pleurs et solidarité avec la nature qui commence déjà à tousser de nouveau, à coup de CO2, de

relâchements aux normes environnementales... Pleurs et solidarité avec Dame Nature...

Oui Joie, oui pleurs, MAIS Espérance, que le chemin qui est devant nous se construise ensemble,

dans une sagesse, une justice, un partage respectueux et équitable...

Je retire mon nez rouge , en rêvant que sous les larmes du clown fleurissent les sourires, les

rires d’une révolution fraternelle.