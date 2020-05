Déconfinement et enjeux de frontières

​Par idéologie la France a tardé au début de la pandémie à fermer les frontières, ne mesurant pas que les frontières de l’espace Schengen protégeraient Pau de la contagion Espagnole ni Nice de celle de l’Italie. C’était faire une lecture bien politique d’un sujet bien pragmatique. Nous sommes donc passés du tout open frontières ouvertes à une frontière très drastique, celle du confinement dont la frontière est celle d’un appartement ou d’une maison. Les plus chanceux, ont disposé d’un jardin ! Personne ne devait sortir puis il y a eu une prise de conscience de l’importance de parler de reprise du travail car il avait été omis à l’annonce du confinement que les aides de l’état seraient bien insuffisantes et qu’une crise économique aller suivre la crise sanitaire.

Dépasser la frontière du confinement ou rester dans son espace de sécurité ? La question ne se posait pas pour les personnes âgées et à risque. Malheureusement, elle ne se posait pas non plus pour le personnel médical qui devait aller au front mais elle se posait pour tous les autres sur la reprise ou non du travail sécurisé avec masques ou sans maques !

Et pour ceux qui sont en télétravail, pas de danger sanitaire mais c’est la frontière entre la vie personnelle et professionnelle qu’il fallait réussir à tenir. Pour le déconfinement, c’est la frontière départementale qui devait disparaître il y a quelques années qui est retenue, mais pas pour décider mais pour comme à l’école attendre sa note qui en l’occurrence est une couleur verte ou rouge. N’oublions pas que nos amis Allemands dont l’organisation est beaucoup plus décentralisée s’en sortent avec plus de pragmatisme tant sur le volet covid que sur le volet économique. Et si notre organisation centralisée jacobine touchait ses limites. Je pense que le déconfinement aurait dû être piloté par les régions qui ont à leur tête un préfet et un président de région ayant une connaissance des enjeux locaux, des contraintes et des atouts à préserver pour chaque territoire. Aux EDC, nous sommes des adeptes de la subsidiarité qui vise à confier à chaque niveau hiérarchique le maximum de ce qui peut lui être attribué. La subsidiarité c’est épanouissant, responsabilisant et efficace car c’est adapté à la réalité du terrain et cela met en valeur les talents. Mais cela nécessite de faire confiance c’est-à-dire avoir foi en l’autre! La foi en l’autre, et si c’était ce qu’il nous manquait ?



Et pour nos auditeurs repartis partout en France, quelle frontière respecter ? A court terme et jusqu’à l’été, la principale frontière qu’il nous faut respecter est celle des règles de distanciation. Mais je souhaite que cette frontière du confinement contraignante aujourd’hui nous amène demain à redoubler d’énergie pour exercer pleinement notre liberté d’entreprendre tant sur le plan personnel, familial et professionnel.