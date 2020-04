Déconfinement : oser sortir et exister !

En mars - avril la vie se confine, en mai - juin la vie se déconfine ! Allons-nous repartir comme en 14 comme on dit ? Et si cela était une chance pour exister autrement… ? Oser sortir pour donner une densité plus forte à nos existences. Oser la qualité, la beauté, la vérité de l’existence. Sortir, se déconfiner, c’est repartir et continuer la route, avec l’expérience du confinement. Et bien, savez-vous que la racine du mot exister est : sortir de soi (« Naître à soi-même »). Alors Sortons ! Existons ! Naissons ! Exister personnellement se joue dans une vie en mouvement avec d’autres, ces autres qui m’ont manqué... Osons sortir de nos confinements en conjuguant nos relations au service du bien commun, accordés au diapason des plus en galère, des plus pauvres, à condition de ne laisser personne en rade, signe de l’accueil de Dieu lui-même.

Le Secours Catholique - Caritas France nous invite à cette belle aventure renouvelée avec / à partir des plus fragiles. Le chemin spirituel que nous traçons est une sortie de nous-mêmes, une naissance à nous-mêmes qui se joue dans une vie de justice et de fraternité… Curieusement, pour mieux sortir, il nous faut entrer dans une connaissance de soi qui nous mène, petit à petit, dans cet espace intime de notre cœur, dans la brèche de nos fragilités personnelles et collectives… Nos confinements nous l’ont peut-être appris ?… Jésus Ressuscité aussi nous invite à sortir de nos tombeaux pour le rencontrer dans les Galilées d’aujourd’hui. Si nous revendiquons de rentrer dans nos églises, c’est j’espère pour mieux y sortir et y faire exister, édifier, le temple de la création qui gémit, le temple qu’est mon frère, le temple que je suis, le temple du Christ Vivant à la sortie du tombeau… En mars - avril la vie se confine, en mai - juin la vie se dé-confine ! Pour cela, il nous faut sortir… exister !