Déconfinement : un horizon et quelques brumes

Ce sera donc le 11 mai, en fixant une date possible pour la fin d’un confinement des Français qui avait commencé le 17 mars à midi, Emmanuel Macron a répondu à l’attente principale : dessiner un horizon, battant en passant tous les records d’audience (36,7 millions de téléspectateurs). L’incertitude est sans doute la part la plus complexe à gérer pour chacun d’entre nous. Fixer un terme devenait une urgence. Sortir d’une reconduction de quinze jours en quinze jours alors que tout le monde savait que ce terme relativement court ne serait pas tenable face à l’épidémie relevait d’une élémentaire sagesse dans la gestion de crise. Cette clarification salutaire ne lève pourtant qu’une partie du voile. Ce qui semble acquis, dans l’état actuel des évaluations : le plus grand nombre des entreprises et donc des Français pourront reprendre leurs activités à cette date. Seuls les cafés, restaurants, hôtels, cinéma et salles de spectacles resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.

Ce qui évitera, – même si Emmanuel Macron, a été peu disert sur la dimension économique de la crise – de prolonger les difficultés des entrepreneurs et de creuser encore les déficits. Le chômage partiel coûte actuellement près d’un milliard d’euros par jour. Il y aura de nombreuses mesures de précaution imposées Cette sortie massive du confinement – réouverture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées, s’accompagnera de précautions indispensables face à un virus qui demeurera une menace pendant plusieurs mois. Le port de « masque grand public » s’imposera. Ces masques seront obligatoires dans les transports en commun. Il nous faudra maintenant attendre une quinzaine de jours pour connaitre et évaluer les détails de ce déconfinement. Subsistent en effet quelques zones obscures tributaires de l’évolution de la situation sanitaire : quelles seront les règles appliquées après le 11 mai aux « personnes âgées » ou « aux plus vulnérables » et jusqu’à quand ?

Le message d’espoir d'Emmanuel Macron sur fond de diminution depuis quelques jours du nombre de patients admis en réanimation, validant ainsi la stratégie choisie, a alors autorisé le chef de l’Etat à alterner remords et regrets. Regrets des « ratés » dans certaines décisions, des carences logistiques déjà bien repérées. Remords sans doute sur sa gestion passée "notre pays, aujourd’hui tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal" a-t-il expliqué. La crise du coronavirus a rendu cette évidence parfaitement explicite. Mais déjà bien lisible avant la crise…

Emmanuel Macron en tirera-t-il les conséquences et d’autres avec lui ? Il y a quelques incertitudes là aussi. Les mieux protégés devraient continuer à y penser sérieusement demain : la crise sanitaire a, malgré ses apparences égalitaires, encore creusé les inégalités de vie et de destin.