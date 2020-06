Décryptage du nouveau Plan Local d'Urbanisme

Ca concerne les 85 communes de la MEL, Métropole Européenne de LIlle mais aussi les secteurs des Weppes et la Haute Deûle. C'est un des plus importants PLU de France en terme de surface et de poids de population.

Et pour faciliter l'accès à l'information aux usagers, pour la première fois, une carte interactive donne les informations à la parcelle près. Pour toute contestation du PLU, les usagers ont toujours la possibilité de saisir le tribunal administratif.

Fanny Oden,directrice de la planification urbaine, la programmation et des stratégies territoriales à la MEL, nous explique en quoi ce nouveau PLU peut transformer demain la MEL en métropole éco-responsable.