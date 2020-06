Défi Ironchair : la sclérose en plaque n'est pas un obstacle!

Dès demain, tôt dans la nuit, Géraud et ses deux coéquipiers (un neurologue et un aidant) commenceront leur aventure par un parcours à la nage dans le lac du Bourget, puis ils rallieront Aix les Bains à Grenoble en vélo ou handbike, enfin ils réaliseront une boucle de plusieurs kilomètre à pied ou en fauteuil autours de Grenoble.

Le but est de sensibiliser à la question de la sclérose en plaque mais aussi d'autres maladies chroniques. Le SEP espère ainsi prouver aux jeunes diagnostiqués l'importance de poursuivre ses activités, sportives ou autres pour apprendre à vivre malgré la maladie.