Déjà les vacances à la télévision ?

Si les enfants doivent encore tenir une semaine à la télé on lâche les chevaux puisqu’on attaque avec Où est passé la 7e compagnie jeudi à 21h05 sur TF1, le même soir à la même heure vous aurez le droit à La soupe aux choux sur France 3. On ressort donc les plus courus des marronniers de l’été on attends la série des Gendarmes à Saint Tropez dans le courant du mois.



Vous avez quand même trouvé quelques programmes qui valent le coup ?

Ce fut complexe et je vais peut être vous conseiller de regarder le Secret d’Histoire sur Voltaire qui sera diffusé le jeudi 11 juillet à 21h05 sur France 2 moins pour la tenue historique de l’émission que pour les idées de villégiatures qu’elle donne pour cet été : d l'Angleterre où Voltaire découvre un vent nouveau de liberté au château de Versailles et au Palais de Sans-Souci près de Berlin, du château de Cirey, berceau de son amour avec Emilie du Châtelet à son refuge de Ferney-Voltaire. Sans oublier le Panthéon dont il est aujourd'hui le plus ancien "Grand Homme". Si vous suivez ce programme je vous promets de belles vacances.



Bon alors qu’est ce que vous nous conseiller à part des vacances parisiennes ou à la frontière Suisse ?

J’ai été faire un tour sur les plateformes de VOD et je vous propose de faire découvrir à vos ados l’ambiance de vos jeunes années en regardant Stranger things dont la saison 3 sera disponible à partir du jeudi 4 juillet sur Netflix.



De quoi s’agit-il ?

Stranger Things c’est une ode au cinéma des années 1980. La série commence dans l'Indiana en 1983, quand la disparition soudaine d'un jeune garçon conduit son entourage et la police à découvrir une mystérieuse machination impliquant des expériences top secrètes, des forces surnaturelles terrifiantes, et une petite fille très étrange. La saison 3 elle se consacre à l’été 1985. Les grandes vacances ont commencé, un centre commercial flambant neuf a ouvert, et les enfants approchent désormais de l'âge adulte.

L'amour vient perturber la dynamique du groupe, et tous doivent apprendre à grandir sans pour autant s'éloigner les uns des autres. Pendant ce temps, le danger rôde. Lorsque la ville est menacée par des ennemis, certains connus et d'autres nouveaux, Onze et ses amis se voient rappelés que le mal ne disparaît jamais : il se contente de changer de visage. Alors, pour survivre, ils devront s'unir et ne jamais oublier que l'amitié triomphe toujours sur la peur. Vous verrez c’est frais comme une citronnade.

On vous retrouve à la rentrée ?

Si vous le voulez bien mais je ne vous parlerais plus de télévision mais d’enfance et de familles puisque que j’essayerai de vous présenter chaque semaine, un film, un livre, une expo, une sortie, ou un podcast à écouter avec et pour vos enfants entre 0 et 12 ans.