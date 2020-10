Delphine Poudou présente le 1er festival de court-métrages à Rieux

Delphine Poudou, actrice et réalisatrice de court-métrages, s'allie avec l'association "Les Théophanies" pour offrir la 1ère édition du festival de court-métrages, à Rieux-Minervois ce we: le "Chouette Festival".



Rendez-vous samedi 10 et dimanche 11 après-midi au château de Rieux pour voir des oeuvres et les noter... les entrées sont à 6€ avec un pass we à 10€