Demain est à eux

J’avais envie de vous parler de deux livres qui accompagnent la sortie du film Demain est à nous de Gilles de Maistre, qui sort au cinéma dans 10 jours, le 25 septembre et dont je vous propose un petit extrait. L’album Demain est à nous de Prune de Maistre et Nathalie Lescaille retrace les actions de 14 enfants de toute la planète, les 7 du film et 7 autres portraits inédits d’enfants. Les deux ouvrages sont publiés aux éditions des Livres du Dragon d’Or. Les actions de ses enfants sont vraiment galvanisantes et poussent à l’action.

Que font ces enfants ?

Arthur, Aïssatou, Micah et les autres se battent pour défendre leurs convictions. Ils luttent contre le trafic d’être humains, le travail des enfants, les mariages forcés, la protection de la faune sauvage mais aussi pour le droit de tous les enfants à jouer. Voici quelques exemples d’actions de ces enfants qui ne se sont jamais dit qu’ils étaient trop jeunes ou trop seuls pour agir.

Aïssatou Barry en Guinée fait partie du Club des jeunes leaders de Guinée, elle se bat en particulier pour informer et faire reculer les mariages précoces. Elle organise des caravanes de sensibilisations dans les marchés mais aussi dans les écoles car l’éducation permets aux jeunes filles de résister à un projet de mariage précoce.

Aux USA, la jeune Jordan, 13 ans a créer le « projet unicorn » et une fondation « Born Just Right ». Elle est née sans bras gauche, elle a crée une prothèse en forme de corne de licorne violette qui lance des paillettes, elle souhaite montrer que la différence est une force, grâce à sa fondation elle se bat pour une meilleure représentation des personnes en situation de handicap dans les médias et pour que les enfants handicapés puissent donner vie à leurs idées.

Les actions de ses enfants sont simples et concrètes et elles encouragent les notre à les imiter.



un carnet d’activité pour accompagner les petits lecteurs

Ce beau carnet reprend quatre axes d’action : la solidarité, la citoyenneté, la protection de la Planète et les droits des enfants. Pour chacun des thèmes on trouve dans le carnet, une définition, des jeux, l’exemple d’action de quelques enfants et des pistes d’actions concrètes réalisables par le jeune lecteur : des collectes de produits d’hygiène ou de jouets, la création d’un journal ou encore la création d’affiche de sensibilisation sur les droits de l’enfant. Ce carnet de mission 100 % bonnes actions et un bon moyen d’accompagner votre enfant dans son engagement pour un monde meilleur.