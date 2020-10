"Demandez, on vous donnera" (Lc 11, 5-13)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Imaginez que l’un de vous ait un ami

et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander :

“Mon ami, prête-moi trois pains,

car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi,

et je n’ai rien à lui offrir.”

Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond :

“Ne viens pas m’importuner !

La porte est déjà fermée ;

mes enfants et moi, nous sommes couchés.

Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose.”

Eh bien ! je vous le dis :

même s’il ne se lève pas pour donner par amitié,

il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami,

et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.

Moi, je vous dis :

Demandez, on vous donnera ;

cherchez, vous trouverez ;

frappez, on vous ouvrira.

En effet, quiconque demande reçoit ;

qui cherche trouve ;

à qui frappe, on ouvrira.

Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson,

lui donnera un serpent au lieu du poisson ?

ou lui donnera un scorpion

quand il demande un œuf ?

Si donc vous, qui êtes mauvais,

vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,

combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint

à ceux qui le lui demandent ! »



Source : AELF

Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

« À quoi cela sert-il d’exprimer nos demandes à Dieu ? Il connaît mieux que nous ce dont nous avons besoin ! » me disent parfois quelques chrétiens qui remettent ainsi en cause le bien-fondé de la prière de demande. Mais tous ceux dont le métier consiste à l’accompagnement de personnes en difficultés savent combien il est important pour ces dernières d’apprendre à mettre des mots sur ce qui les fait souffrir, à exprimer ce que sont leurs véritables besoins.

Jésus nous présente l’image d’un Dieu miséricordieux, attentif aux cris des personnes qui sont dans le besoin. Et St François de Sales aime définir, dans son Traité de l’Amour de Dieu, la miséricorde comme étant « une affection qui nous fait participer aux souffrances de celui que nous aimons ! »

« Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve ! »

Attention ! Jésus ne dit pas « demandez et vous recevrez ce que vous avez demandé. Cherchez et vous trouverez ce que vous cherchez. » Il dit seulement qu’un père ne peut donner une pierre à son fils qui demande du pain, ou un serpent s’il demande du poisson. Il donnera ce qui est bon pour son enfant, même si cela ne correspond pas à sa demande initiale.

Ainsi, à un adolescent qui avant tant prié pour la guérison de sa maman atteinte d’une longue maladie, et qui ne comprenait pas que, malgré ses prières, Dieu l’ait rappelée à Lui, je lui confiais ma conviction que Dieu lui donnerait la force de supporter son départ et de découvrir le secret d’un autre mode de présence de sa maman à ses côtés, elle qui ne cesserait désormais de veiller sur lui.

Oui, osons, en ce jour, formuler nos demandes à Dieu, et apprenons à accueillir sa réponse, même si elle n’est pas conforme à ce que nous attendions !