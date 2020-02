Démantèlement

Démanteler est un verbe étonnant, car s’il s’agit bien de détruire, on démantèle en effet un fort ennemi, on démantèle une centrale nucléaire, on démantèle un réseau d’espionnage, en fait c’est en principe détruire positivement, ce qui est presque un paradoxe. Et en définitive pour repérer d’où vient le mot, il faut presque faire confiance aux enfants.

Parce que les enfants par nécessité sont très attentifs à la langue et cherchent à deviner le sens des mots qu’ils ne connaissent pas. Ils repèrent bien par exemple que déloyal, c’est le contraire de loyal, brancher le contraire de débrancher, et en les poussant un peu on leur fera dire que déjeuner c’est le contraire de jeuner et donc bien spontanément pour un enfant, démanteler c’est le contraire de manteler.

Et il a en partie raison. Car le verbe manteler a bel et bien existé et signifiait tout simplement « couvrir » d’un manteau et du coup démanteler a signifié « enlever » ce manteau. Mais en vérité, si le verbe manteler a donc bien existé, comme en atteste au XIIIe siècle un texte médiéval, Isopet de Lyon, il faut reconnaître que dès le XIIIe siècle, il était déjà largement supplanté par un autre verbe, « emmanteler », couvrir d’un manteau mais aussi « entourer d’une enceinte fortifiée ». Or c’est probablement par rapport à ce verbe qu’a été créé le verbe démanteler, attesté en 1565 désignant très clairement le fait de détruire les fortifications d’une ville.

C’est dans le bien nommé Édit du roi sur la pacification des troubles, daté de 1576, qu’apparaît le mot desmantellement. Le principe est vieux comme le monde : désarmons quelqu’un et il sera moins dangereux, défortifions une ville et il y aura moins de guerre pour la prendre… Défortifier n’existe pas, mais un enfant aurait pu l’inventer. En tout cas on imaginé le mot « dématenleur » : c’était en effet en Lorraine le surnom de Louis XIV : le « grand démanteleur » des forteresses. Attention en tout cas si vous expliquer le mot démanteler à vos petits-enfants d’être plus précis que je ne l’ai été avec mon petit-fils.

Eh bien après avoir bien expliqué à mon petit-fils il y a quelques années l’origjne du mot démantellement, le manteau qu’on enlève, voilà qu’une amie de son âge vint le voir et que fait-il pour être galant ? Il lui proposa de la démanteler !