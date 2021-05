Denier: une vidéo du diocèse d'Angers qui fait le buzz mais appréciée de diverses manières

Le diocèse d’Angers vient de lancer sur les réseaux sociaux une vidéo humoristique afin d’inciter les jeunes catholiques à donner pour le denier ? On y voit un prêtre salarié d’un magasin de grande distribution, essayant de jongler entre ses obligations professionnelles et les sollicitations des fidèles lui demandant une confession ou une bénédiction. Une vidéo qui fait le buzz assurément mais qui est appréciée de diverses manières et qui a lancé involontairement le débat autour du travail des prêtres. Nous en parlons avec la chargée du développement des ressources financières du diocèse d’Angers