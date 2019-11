Denis Duperthuy, officiellement candidat aux élections municipales à Annecy !

LA VICTOIRE...SINON RIEN !

A 39 ans, celui qui était arrivé second derrière le maire actuel Jean-Luc Rigaut le soir du 2nd tour des élections municipales en 2014, prépare sa revanche depuis de longs mois. Il débute sa campagne officielle ce matin sur l'antenne de RCF Haute-Savoie. Denis Duperthuy ne cache pas ses ambitions, s'il se présente, "c'est pour gagner" le 22 mars prochain. Après plusieurs semaines de consultation avec les Annéciens, à travers réunions publiques et site internet, le candidat natif de Sallanches mènera sa campagne seul, avec une équipe composée de "gens créatifs, chefs d'entreprise, et sportifs". Une liste qui s'appellera "Les Annéciens" "100 % citoyens, 0 % parti politique", à l'image de la personnalité même du candidat. Au-delà du politique, Denis Duperthuy gère au quotidien la plus grande bambouzeraie de Rhône-Alpes à Lornay, près de Rumilly.

Une campagne de fond

Pourtant, Denis Duperthuy devra se départir de sa zénitude pour proposer "une alternative crédible face à Jean-Luc Rigaut". Comment ? Un projet qui tient en 3 points. Renforcer la démocratie participative, et encourager la concertation. Repenser nos manières de se déplacer, et limiter la pollution de l'air. Et permettre à tout le monde de se loger convenablement à Annecy. La consultation, le climat, et le logement, 3 points esquissés par Denis Duperthuy ce vendredi matin, qui seront développés dans les prochaines semaines. "Le projet sera dévoilé dans le détail en janvier" promet Denis Duperthuy.

Une gauche divisée

Ancien socialiste, et aujourd'hui sans étiquette, le candidat habitué aux joutes verbales dans la salle du conseil municipal aura fort à faire face à Jean-Luc Rigaut d'un côté soutenu par La République en Marche, Frédérique Lardet, députée LREM non investie par son parti, et Réveillons Annecy, liste composée d'anciens socialistes et écologistes qui dévoilera sa tête de liste ce samedi. Une gauche qui part en ordre dispersé, "une chance historique" pour Denis Duperthuy, il en est convaincu, ce sont ses convictions, et son éthique qui triompheront. Il n'était pas question pour Denis Duperthuy de s'allier avec "ces élus sortants qui ont soutenu la politique de Jean-Luc Rigaut". "Le saccage des Capuçins, l'installation des canons à neige au Semnoz, ce sont eux" rappelle-t-il.