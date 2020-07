D’emblée me vient une histoire que racontait avec plaisir mes enfants, à propos d’une petite fille qui va voir sa Maman et lui dit : « Maman, j’ai plein plein de nouvelles à te dire. D’ailleurs, tu connais la dernière ? Non… Eh bien c’est moi ! Je suis la première à te l’annoncer ». Évidemment, la dernière à l’école, ce n’est pas une bonne nouvelle. Mais être au courant de la dernière nouvelle, être merveilleusement informé, voilà qui est en revanche ce que nous a toujours offert magnifiquement et chaleureusement Stéphanie. « Tu connais la dernière ? Non. Eh bien écoute la matinale de RCF ». Dernière, dernier, c’est en fait un mot très ancien capable du pire comme du meilleur. De quand date son premier emploi ?

Eh bien, c’est presque un paradoxe, puisqu’il est issu du mot premier, ce qui demande explication. En fait le mot dernier, a bel et bien été construit par analogie avec premier en partant de l’ancien français, derrain, d e r r a i n, signifiant « dernier ». Derrain était lui-même issu du latin vulgaire deretranus, dérivé de de-retro, signifiant « derrière ». On repère d’ailleurs nettement ici la racine retro, en arrière. Et donc attesté en 1210, sur derrain, on a construit le symétrique de premier : derrainier. Avec des orthographes variables, d-e-r-r-e le plus souvent jusqu’au XIVe siècle. Et voici comment dernier est le dernier né des adverbes de classement, dernier né étant très valorisant, attesté chez Racine dès 1691.

En effet, premier levé dernier couché par exemple, à mettre au féminin pour vous Stéphanie, moi je retiens au dernier degré parce que c’est au dernier degré qu’on vous estime chère Stéphanie. Et l’on n’est pas triste, car vous nous restez à RCF pour le meilleur. Alors laissons aux verbicrucistes les derniers mots. Comment définissent-ils « dernier, dernière » ? Futur antérieur. Beau futur pour RCF. Autre définition Premier à l’envers. Première, voilà ce qu’on retient pour vous chère Stéphanie. Qui rime avec un immense merci.