Des aménagements expérimentaux pour le vélo à Saint-Brieuc

C'est l'une des conséquences de l'épidémie et du déconfinement. Le vélo retrouve une place de choix dans la société. A tel point qu'à Saint-Brieuc, des aménagements spécifiques vont être expérimentés à partir de lundi prochain. De nouvelles voies cyclables vont remplacer la moitié de certaines rues du centre-ville. Une bonne nouvelle pour les adeptes du vélo qui sont de plus en plus nombreux. C'est ce que nous avons constaté auprès de Pierre et Patrick, les deux salariés de Roue'libre, le service public de location de vélos de l'agglomération de Saint-Brieuc.