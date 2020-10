Des avancées pour les cancers du sein les plus résistants

Depuis 20 ans, les recherches avancent sur le cancer du sein. A Tours, on développe un traitement pour les tumeurs les plus résistantes. Explications avec Nicolas Joubert, enseignant chercheur à la faculté de pharmacie de l'université de Tours. Il travaille sur ces traitements et sera présent lors de la conférence organisée par la Ligue contre le cancer, samedi à ce sujet à Tours dans le cadre d'octobre rose, mois dédié au cancer du sein.

Conférence "La recherche et les traitements contre le cancer du sein : avancées et perspectives", accessible à tous et gratuite. Samedi à l'hôtel de ville de Tours à 14h.

Les vacances apprenantes sont de retour pendant les congés de la Toussaint en Touraine. Les jeunes, sur la base du volontariat, bénéficient de cours de soutien le matin et d'activités culturelles et sportives l'après-midi. Reportage dans ce podcast.

Le port du masque obligatoire est élargi à Amboise. Il concerne désormais une grande partie du centre-ville.

De 10h à 23 h, il sera obligatoire de le porter dans ce périmètre : au Nord par le quai du Général de Gaulle, à l'Ouest par la rue de Choiseul, au Sud par l'avenue de Chanteloup et à l'Est par l'avenue Léonard de Vinci, la rue du Clos Lucé et la rue Victor Hugo. Le masque est aussi obligatoire dans un rayon de 50 mètres aux abords de la gare routière et des établissements de la Cité scolaire du Clos des gardes.