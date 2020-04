Des bons d'achats pour soutenir les commerces

>Avec le confinement, les commerces sont en grande difficulté financière. Pour leur venir en aide, un site vous propose d'acheter des bons d'achats utilisables après le déconfinement, pour gonfler aujourd'hui la trésorerie des commençants.



>Quels sont les dispositifs mis en place pour accompagner les plus vulnérables dans le Loir-et-Cher? On fait le tour des initiatives dans cette édition



>Quelques nuages aujourd'hui, mais surtout beaucoup de soleil. On fera le point sur la météo à la toute fin de ce journal.