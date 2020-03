Des cafés du web pour les chefs d'entreprise

Profiter du temps que procure le confinement lié à la crise sanitaire du coronavirus, afin d'aider les commerçants et entrepreneurs à développer leurs connaissances et compétences sur les outils numériques ainsi que leur présence sur Internet. C'est ce que propose Rénald Lelièvre, conseiller numérique à la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor.