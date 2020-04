Des cartes interactives en Indre et Loire

>Chaque soir, aux fenêtres et aux balcons, certains se donnent RDV pour applaudir les soignants. Un moment de communion qui est bien plus suivi dans les quartiers fortement peuplés que dans les zones pavillonnaires.



>Les jeunes agriculteurs d'Indre et Loire lancent une carte interactive pour recenser les exploitations qui proposent des ventes à la ferme. Ils espèrent ainsi attirer les clients vers une consommation locale en période de confinement.



>Plein soleil aujourd'hui, quelques nuages reviendront sur notre département en fin d'après midi. On attend jusqu'à 14° .