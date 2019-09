Des effectifs stables pour l'Enseignement Catholique de Vendée

Près de 64 000 élèves ont fait cette semaine leur rentrée dans les 216 écoles, 30 collèges et 12 lycées de l’Enseignement Catholique de Vendée. Un effectif global stable par rapport à l’année dernière. Cette rentrée est notamment marquée par la mise en œuvre des programmes et des réformes du lycée et de la voie professionnelle, mais aussi par de multiples initiatives. Pour évoquer tous ces sujets, Fanny Brevet s’entretient avec Christophe Geffard, directeur diocésain de l’Enseignement Catholique de Vendée.