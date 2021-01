Des épiceries sociales pour les plus démunis

"Ces dispositifs permettent à des personnes ayant des besoins en aide alimentaire de venir faire leurs courses dans un espace qui les accompagne".

Charles Thomassin, conseiller municipal délégué à l’économie sociale et à la vie étudiante.



Apporter une aide alimentaire aux plus démunis. C’est l’un des objectifs de Nancy. La ville propose deux épiceries sociales sur le Plateau de Haye et dans le quartier d’Haussonville. A ce jour, 119 ménages ont accès aux épiceries sociales, ce qui correspond à 327 bénéficiaires.