Des étudiantes en mission d'évangélisation dans les campagnes

Mettre à profit le confinement pour partir en mission en zone rurale. Cela a séduit Clémence et Charlotte, étudiantes à Sciences Po Paris. Elles ont choisi de rejoindre la paroisse de Rohan dans le diocèse de Vannes. En colocation avec deux autres étudiantes et le jeune curé de la paroisse, le père Julien, elles ont jonglé pendant presque deux mois entre télétravail, messe quotidienne et rencontres avec les habitants de la commune. "Au fond de moi j’ai déjà eu cette soif de transmettre la foi et d’évangéliser. Et de voir que ça nous offrait la possibilité d’être en service pendant un temps où le lien social se coupe, je trouvais ça super beau de pouvoir renforcer le partage", raconte Clémence.

Se mettre au service de l’église dans la campagne, l’une de ses périphéries, c'est ce qui anime Charlotte. "Être missionnaire, on a découvert que c’était vraiment l’amitié, rencontrer les gens, le contact humain avec aussi les visites aux personnes isolées", confie-t-elle.

Concert dans les Ephad, rencontres avec les commerçants, échanges avec les jeunes du collège ou soirées passées à discuter avec des personnes écorchées par la vie, la mission s’incarne au contact des habitants de la commune mais aussi grâce au compte Instagram qu’elles ont créé : Rohan_mission. Toutes les rencontres sont immortalisées, l’album photo s’enrichit au fil des jours. Clémence et Charlotte sont intarissables. Elles achèvent cette mission avec un désir, celui de revenir car des liens d’amitié se sont tissés avec les habitants et le père Julien. Les deux jeunes étudiantes pleines de vie ont hâte de s’associer aux futurs projets de la paroisse.