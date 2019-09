Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages,

proclamait et annonçait la Bonne Nouvelle du règne de Dieu.

Les Douze l’accompagnaient,

ainsi que des femmes

qui avaient été guéries de maladies et d’esprits mauvais :

Marie, appelée Madeleine,

de laquelle étaient sortis sept démons,

Jeanne, femme de Kouza, intendant d’Hérode,

Suzanne, et beaucoup d’autres,

qui les servaient en prenant sur leurs ressources.

Source : AELF