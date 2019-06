Des initiatives d’inclusion partout dans le monde

Sparknews est une entreprise sociale qui recense les meilleures innovations socio-environnementales dans le monde pour les faire connaître et les faire développer par les plus grandes entreprises ! Chaque année, en partenariat avec des médias du monde entier, ils obtiennent la publication d’un supplément dans chaque pays, publiant exclusivement des bonnes nouvelles porteuses d’espoirs ! Cette année l’Impact Journalism Day, la journée du Journalisme d’impact, avait lieu lundi 24 juin. J’ai recensé pour vous 3 Initiatives marquantes publiées dans le monde entier par ces journaux partenaires.

Chaque semaine, à Kano, dans le nord du Nigeria, le langage universel du sport est utilisé pour promouvoir la paix, la tolérance et le développement dans une région en proie à des conflits et des tensions depuis des décennies. Des jeunes d'origines ethniques et religieuses différentes apprennent et s'entraînent ensemble sur un terrain d'entente, acquièrent les valeurs de tolérance et de compréhension et trouvent un moyen de gérer les frustrations de manière non violente. En 2018, 190 jeunes ont participé aux clubs "Peace through Sports" du Peace Initiative Network, qui comprennent des entraînements hebdomadaires et des tournois mensuels de football et de handball.

Pourtant, pour que la paix soit durable, elle doit être inclusive. Non seulement les clubs sportifs de PIN comblent les divisions ethniques et religieuses, mais ils surmontent également les barrières sociales souvent rencontrées par les personnes handicapées en incluant les clubs de Para-football dans leurs activités hebdomadaires. Michael Sodipo, coordinateur local de PIN, a été inspiré de lancer le projet lorsqu'il a été attaqué en raison de sa religion. Au lieu de chercher à se venger, il a décidé de lutter contre la haine et l'exclusion en construisant un avenir pacifique par le sport.

Selon Gina Jiménez, fondatrice de Comproagro, en Colombie, le prix d'un oignon au supermarché est d'environ 400 pesos. Le même oignon est acheté par des intermédiaires à 100 pesos, ce qui représente un profit de 75% pour l'intermédiaire et une perte de 300 pesos pour l'agriculteur. Comproagro est une initiative promue par la jeune Colombienne qui, avec l'aide de sa famille, a créé un site web et une application qui permettent aux agriculteurs colombiens de revaloriser leur travail grâce à un Marketplace de commerce équitable et direct entre agriculteur et acheteur. Cela leur permet d'avoir un contact direct, de réduire les intermédiaires et d'améliorer leurs revenus. La plate-forme compte aujourd'hui environ 7100 agriculteurs dans tout le pays, vendant plus de 900 tonnes de denrées alimentaires par an (2017). Le projet a réussi à générer une augmentation de 15% à 20% pour les agriculteurs par rapport aux marchés traditionnels.

Enfin, une auberge de jeunesse de la petite ville belge de Bouillon a décidé de former l’ensemble de son personnel à la langue des signes. Pour d’autres initiatives, rendez-vous sur Sparknews !