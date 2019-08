"Des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé ; alors, ils ..." (Lc 5,33-39)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

les pharisiens et les scribes dirent à Jésus :

« Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent

et font des prières ;

de même ceux des pharisiens.

Au contraire, les tiens mangent et boivent ! »

Jésus leur dit :

« Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce,

pendant que l’Époux est avec eux ?

Mais des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé ;

alors, en ces jours-là, ils jeûneront. »

Il leur dit aussi en parabole :

« Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf

pour le coudre sur un vieux vêtement.

Autrement, on aura déchiré le neuf,

et le morceau qui vient du neuf

ne s’accordera pas avec le vieux.

Et personne ne met du vin nouveau

dans de vieilles outres ;

autrement, le vin nouveau fera éclater les outres,

il se répandra

et les outres seront perdues.

Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves.

Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau.

Car il dit : “C’est le vieux qui est bon.”

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

On ne fait pas du neuf avec du vieux.

Par deux paraboles, Jésus explique qu’on ne répare pas de l’ancien avec du neuf, ni pour un vêtement, ni pour une outre.

Jésus parle en parabole pour nous faire comprendre que sa présence au cœur du monde inaugure une ère nouvelle.

Dans l’Ancienne Alliance Dieu restait plutôt lointain. Avec la Nouvelle Alliance, Jésus, Fils de Dieu, inaugure une nouveauté impressionnante, une proximité incroyable ! Dieu se fait homme, pour que les hommes soient divinisés…

Voici que tout devient neuf et beau !

Contempler le mystère de Dieu fait homme est une source de joie.

Contempler la présence de Dieu au cœur de notre monde est un chemin de lumière. Reconnaître la présence de l’Amour de Dieu dans le cœur des personnes qui nous aiment, c’est accueillir déjà le Royaume de Dieu.

En visitant une personne gravement malade, ayant subi plusieurs opérations, elle me disait : mais où est Dieu ? que fait Dieu ? Or ses enfants, son mari venaient chaque jour longuement pour l’entourer. Ils lui manifestaient beaucoup d’affection.

Alors je lui disais « mais le Seigneur n’est pas loin de vous… est-ce-que son Amour n’est pas présent auprès de vous quand vos enfants, votre mari, vos proches vous donnent la preuve de leur affection et de leur amour ?

Le Seigneur n’est pas dans les nuages. Le Dieu d’Amour habite le cœur de ceux et celles qui aiment comme Jésus nous aime.

Seigneur Jésus, Epoux de Ton Eglise, donne-nous la joie de Te reconnaître présent au cœur de notre monde, ainsi nous pourrons accueillir la nouveauté radicale de Ta Bonne Nouvelle.

Délivre-nous de toute vieillesse d’esprit et de cœur, Toi dont la vie est toujours nouvelle et la jeunesse éternelle.