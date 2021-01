Des lyonnaises proposent le retour de la consigne pour la vente à emporter

Des emballages réutilisables et lavables pour les commerçants afin de remplacer les contenants en plastique. Voilà l'idée phare de l'association lyonnaise "La Gamelle consignée". Elle signe le retour de la consigne, mais dans une version plus moderne puisque c'est l'association qui s'occupe de la collecte des emballages et de leur lavage. "Cela ne coute rien aux commerçants", assure Audrey Quintana, co-fondatrice de l'association.

Une campagne de financement participatif a été lancée pour donner un coup de pouce à l'initiative, et plusieurs restaurateurs lyonnais sont actuellement en train de tester cette nouvelle manière de consommer.