Des médiateurs sociaux pour éviter les conflits sur les plages

Les plages de Marseille sont prises d'assaut pendant l'été. Plus de monde mais pas plus d'incidents. La mairie a dressé un bilan sécurité positif. C'était aussi une occasion de remercier les médiateurs sociaux. Ils étaient une cinquantaine à intervenir sur des endroits sensibles entre avril et septembre. Ils constituent des intermédiaires entre la population et la police, mais concrètement quel est leur rôle ? Nous avons interrogé Nourredine Bouggrine, directeur de DUNES, une association qui forme ces médiateurs.