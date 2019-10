Des mesures pour revaloriser les métiers du grand âge

L’ex-ministre du Travail de François Hollande avait été missionnée fin juin pour tenter de redynamiser ces métiers difficiles et peu payé dans un contexte de crise des personnels dans les maisons de retraites. Le nombre de personnes dépendantes va augmenter de 7% d’ici à 2025 pour atteindre environ 1,5 million de personnes. En parallèle, 260.000 professionnels devront être embauchés à cet horizon.

Or que ce soit dans les EPHAD ou l’accompagnement à domicile, les candidatures ont chuté de 25% en cinq ans dans les filières de formation. Comme c'est le cas notamment chez les aide-soignants. Le secteur propose des emplois mais les salaires peu élevés, et la mauvaise image du métier font que plus ou moins 7% des emplois ne sont pas pourvu actuellement. Les départs sont également très importants en raison des difficultés au quotidien et du nombre d’accidents du travail.