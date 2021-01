Des millions de données stockées au CHU

Au sommaire :

- Avec la crise Covid, on a vu exploser le nombre de bilans et autres statistiques sur des données hospitalières : évolution des cas, taux de positivité aux tests, passage en réanimation etc. Margaux Dussaud a posé ses question la Dr Leslie Guyon du CHU de Tours au sujet du centre de données clinique du CHRU de Tours. Un serveur est capable d'y stocker des centaines de millions de données utilisées pour la recherche. Ces données sont anonymisées.

- " L'agriculture, ton avenir, notre futur. ", c'est le slogan de la nouvelle campagne de communication des Jeunes Agriculteurs du Centre val de loire. Elle a débuté hier et notamment dans les lycées, puisque l'agriculture a besoin de jeunesse.

"Alors que plus de 60 % des agriculteurs de la région sont âgés de plus de 50 ans, le défi du renouvellement des générations en agriculture (RGA) est plus fort que jamais", annonce les JA Centre val de Loire.