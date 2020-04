Des packs de déconfinement pour sauver les hôtels/restaurants de Haute-Savoie !

Pas de réouverture de prévue avant l'été pour les hôtels, restaurants et cafés. Un secteur économique fort dans un département touristique. Eric Pantalacci, président de la Fédération Départementale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers, et membre du Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie/Restauration fait le point.