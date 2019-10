Des places d'accueil pour les mineurs étrangers isolés

Un millier de mineurs étrangers isolés à Marseille, et plusieurs centaines à la rue. Ce constat alarmant a poussé le Département à créer de nouvelles places d'accueil dans les Bouches du Rhône. Une décision attendue par les associations, le diocèse de Marseille et la Fédération protestante de France à Marseille. Tous réclamaient une réaction depuis l'an dernier, comme l'explique Pierre-Olivier Dolino, pasteur de la Fraternité de la Belle de Mai.

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous pouvez contacter la Pastorale des migrants du Diocèse (pastoralemigrants13@gmail.com) ou bien la Fédération protestante à Marseille (migrants.fpf.mrs@gmail.com).