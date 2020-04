Des poésies pour les mamies et les papis

>Le président de la République a annoncé lundi soir la réouverture progressive des écoles à partir du 11 mai. Vous entendrez dans ce journal la réaction du représentant dans le Loir-et-Cher d'un syndicat d'enseignants.



>"Des poésies pour nos mamies et nos papis" c'est le titre d'un podcast publié par l'école du Christ-Roi. On vous parle de ce geste de soutien des enfants envers leurs ainés en Ehpad.



>Il fait toujours aussi beau aujourd'hui. Grand soleil et quelques degrés de plus par rapport à hier.