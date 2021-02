Des portes ouvertes virtuelles dans les établissements scolaires

En raison de la crise sanitaire, les portes ouvertes et forums des métiers, organisées, chaque année, dans les établissements scolaires des Côtes d'Armor, sont annulés. A la place, les jeunes et leurs proches doivent se contenter de portes ouvertes virtuelles. Pas simple de se positionner dans ces conditions. Pas simple, non plus, pour les établissements qui doivent s'organiser. C'est le cas du Pôle supérieur de Saint-Brieuc qui a mis en place une visite virtuelle de son établissement après avoir été obligé d'annuler ses portes ouvertes traditionnelles. Olivier Moisan, le directeur du Pôle supérieur et du lycée Marie Balavenne de Saint-Brieuc, répond aux questions de Dominique Chapron.