Des prières pour faire reculer l'homophobie

"On a un grand besoin de fraternité et d'amour entre les personnes. On voulait mettre en avant l'idée de cet accueil inconditionnel des homosexuels par le Christ".

Olivier Bruneau, diacre



La journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Elle aura lieu le 17 mai prochain. A cette occasion, un temps de prière pour faire reculer l’homophobie est organisé à Nancy ce dimanche 16 mai par le groupe diocésain Homosexualité et Vie chrétienne. Ce temps de prière ouvert à tous aura lieu à partir de 17h à l'église Saint-Sébastien. Des temps de méditation, des chants, ainsi que des témoignages seront proposés.