Des résistances au "Black Friday" ?

Impossible d’échapper à cette journée de promotions commerciales importée il y a cinq-six ans des États-Unis pour le vendredi qui suit la fête de Thanksgiving. Les panneaux publicitaires, les devantures de magasin, nos boites mails, nos sms sont saturés de messages promettant des réductions mirobolantes pour ce jour de soldes destiné à lancer la période des achats de Noël.

Il sera suivi lundi prochain du « Cyber Monday », davantage centré sur des promotions en ligne. Le site de vente en ligne Rakuten devrait multiplier par 2,5 les ventes du Black Friday de l’an dernier, une journée où il avait vendu 10 fois plus qu’un jour normal.

Mais cette boulimie commence à susciter des résistances

Oui. Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent toutefois pour critiquer cette journée de promotions massives comme «symbole de l'hyper-consommation». Depuis trois ans, des associations et entreprises comme Emmaüs France, Ethiquable, Envie, spécialisé dans l’électroménager de deuxième main, organisent « green Friday » un « vendredi vert » et non noir. Il rassemble aujourd’hui 400 membres (associations, commerces indépendants…).

L’idée est de proposer des ateliers de réparation d'objets ou de vêtements, des visites de ressourceries et d'autres initiatives allant dans le sens d'une consommation responsable. Certains, comme la Camif, fermera son site pour la troisième fois.



D’autres vont encore plus loin…

Oui, l’organisation altermondialiste Attac, associée aux Amis de la terre et Solidaires, compte faire du Black Friday un « vendredi noir » pour le géant du commerce en ligne Amazon » en perturbant l’activité autour des sites du groupe qui, selon eux « symbolise les méfaits des multinationales » en bénéficiant d’une impunité « environnementale, fiscale et sociale ».

Amazon est d’ailleurs attaqué de tous côtés puisque Mounir Mahjoubi, l’ancien secrétaire d’État au numérique, vient de sortir une note d’analyse sur les destructions d’emploi causées par le géant de la vente en ligne. Il a calculé que tout emploi créé par le logisticien cause la perte de 2,2 emplois dans les commerces traditionnels. A ses yeux, l’exceptionnelle productivité des salariés d’Amazon est obtenue au prix d’un management « intrusif et pressurisant », comme l’explique dans La Croix de ce matin notre spécialiste, Romain Subtil.



Et les politiques s’en mêlent

Les députés ont adopté mardi un amendement à la loi anti-gaspillage, examinée le 9 décembre à l’Assemblée, revenant à assimiler la publicité pour le Black Friday aux « pratiques commerciales agressives ». Un délit passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300.000 euros au plus.

Et la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne a mis en garde contre «la frénésie de consommation» liée à cette journée, à la grande fureur des professionnels de la distribution. Pour elle, «à coups de remises, de publicités, on vous incite à acheter des produits dont vous n'avez pas nécessairement besoin».

Elle est d’ailleurs à l’origine d’une campagne de publicité de l’Ademe, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, baptisée « nos objets ont plein d’avenirs », présentée mardi et destinée à favoriser l’allongement de la durée d’usage des objets de consommation courante, par la revente, la location, le recyclage, le don… Un anti-Black Friday, en quelque sorte....