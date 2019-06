Des souliers connectés pour prévenir des chutes

Elle est grise et noir et zébrée de bleue. Extérieurement, elle ressemble à une bonne basket, voire une chaussure de randonnée, avec talon renforcé. Sauf qu’elle a un secret. Toute une technologie embarquée pour alerter vos proches en cas de chute. Ce modèle connecté, on le doit à Parade, filiale d’Eram spécialisée dans les chaussures de sécurité. C’est d’ailleurs à partir de ce public, travaillant dans les chantiers ou installations à risques, que la marque a eu l’idée de développer son projet.

Deux ans de recherche et de développement auront donc été nécessaires pour mettre ce prototype sur pied. Mais en pratique comment ça fonctionne ? Eh bien, au moment de l’achat, vous créez votre profil, en donnant votre adresse email, votre numéro de téléphone et les coordonnés de quatre proches à prévenir. Et une fois chaussé, le système se met automatiquement en marche.

Cette technologie 100 % française a été primée lors du dernier CES de Las Vegas, le grand rendez-vous des technologies du quotidien. Elle a par ailleurs remporté le trophée de l’innovation Silver Eco 2017. A l’avenir, ses concepteurs souhaitent étendre son champ d’action.

Mais ne vous précipitez pas encore dans votre magasin de chaussures. Parade Connect ne sera commercialisée que d’ici fin juillet. Son prix : 179 euros avec un abonnement de 19 euros par mois pour l’assistance. Ou encore une location sur un an renouvelable à raison de 35 euros par mois. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous au pied levé sur le site parade protection.